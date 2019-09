Karlsruhe (dpa/lsw) – Zu einem ökumenischen Segnungsgottesdienst für Mensch und Tier hat heute eine Kirche in Karlsruhe eingeladen. Gläubige versammeln sich dann mit ihren Haustieren vor der Kirche, hören unter freiem Himmel einen Ausschnitt aus der Schöpfungsgeschichte und singen und beten gemeinsam. Der Karlsruher Stadtpfarrer will Mensch und Tier anschließend in Gruppen segnen. Spenden und der Erlös aus der Bewirtung gehen an das Tierheim Karlsruhe.

Mitteilung CityPastoral Karlsruhe