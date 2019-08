Pünktlich zum Geburtstag des Film-Klassikers „Der Zauberer von Oz“ hält die Suchmaschine Google ein süßes Easter Egg in der Suche bereit.

Easter Eggs (zu Deutsch „Ostereier“) sind kleine Tricks und Effekte, die Suchmaschinengigant Google hinter bestimmten Suchbegriffen verbirgt.

Eine neue Überraschung finden nun alle, die nach dem „Zauberer von Oz“ suchen: In der Infobox auf der rechten Bildschirmseite wird unter den Bildergebnissen ein glitzerndes rotes Paar Schuhe angezeigt. Klickt man darauf, tippen die Schuhe drei Mal gegeneinander, untermalt mit dem Zauberspruch „There’s no place like home“. Dann wirbelt das Bild im Kreis, kurz darauf werden die Suchergebnisse in Sepiatönen angezeigt. Klickt man nun auf den Tornado, in den sich die Schuhe mittlerweile verwandelt haben, fliegt ein Haus durch’s Bild - und alles ist wieder wie vorher. Hier kannst du das Easter Egg selbst ausprobieren. Auch auf dem Handy funktioniert der Effekt.

Was bedeuten die Schuhe und der Tornado im Easter Egg?

Das ganze Spektakel ist natürlich eine Anspielung auf den berühmten Musicalfilm „Der Zauberer von Oz“, der 80 Jahre alt geworden ist. Die roten Schuhe gehören Protagonistin Dorothy, die durch einen Wirbelsturm in das magische Land Oz geweht wurde. Die Anfangs- und die Schlussszene des Films sind in Sepiatönen gehalten.

Weitere Google Easter Eggs zum Ausprobieren

Google ist bekannt für seine Easter Eggs, bei denen sich die Suchmaschine verrückt verhält. Hier einige Suchbefehle, die ihr selbst mal ausprobieren könnt:

Ähnlich wie das Zauberer von Oz Easter Egg: Thanos googlen und auf den goldenen Handschuh klicken.

<blink>

Do a barrel roll

Number of horns on a unicorn

Zerg Rush

askew

fun facts (Ergebnisse auf Englisch)

