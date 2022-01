Wer am Mittwoch, 26.01.2022, die Google-Startseite öffnet, wird mit einem abstrakten Doodle überrascht. Das Google Doodle heute ehrt Katarzyna Kobro. Die Künstlerin hätte an diesem Tag ihren 124. Geburtstag gefeiert.

Wer war Katarzyna Kobro? Was bedeutet das heutige Google Doodle? Wir stellen euch die Künstlerin vor und verraten euch, was hinter dem Doodle steckt.

Google Doodle heute: Wer war Katarzyna Kobro?

Katarzyna Kobro war eine russische Künstlerin mit deutsch-lettischen und polnischen Wurzeln. Sie wurde am 26. Januar 1898 in Moskau geboren. Von 1917 bis 1920 studierte sie an der Moskauer Hochschule für Malerei, Bildhauerei und Architektur. Vor allem die Bildhauerei hatte es ihr angetan. Nur wenige Jahre nach ihrem Studium floh sie gemeinsam mit ihrem Partner, dem polnischen Künstler Władysław Strzemiński, nach Polen, wo sie 1924 die polnische Staatsbürgerschaft erhielt.

Kobro gründete mehrere Künstlergruppen, unter anderem noch in Russland die Smolensker Ortsgruppe der UNOWIS oder später in Polen die Praesens. 1930 war Kobro zudem an der Gründung des Museums für Moderne Kunst in Łódź beteiligt. Sie gilt heute noch als eine Pionierin der abstrakten Kunst.

Google Doodle heute ehrt Katarzyna Kobro

Das heutige Doodle wurde ohne einen Gastkünstler entworfen. Es zeigt den Google-Schriftzug in abstrakter Form. Ohne zu wissen, dass es sich um das Wort Google handelt, würde man die Buchstaben vermutlich nicht sehen. Sie sind in kleine Kunstwerke integriert. Die Designer haben sich dabei natürlich an der Stilrichtung von Katarzyna Kobro orientiert. Die ersten Entwürfe zum Doodle zeigen auch, dass das Doodle ursprünglich anders angedacht war.

Die ersten Entwürfe zum Google Doodle am 26.01.2022.

© Foto: Screenshot Google

Google Doodle: Die Reichweite am 26.01.2022

Das Google Doodle ist selten in allen Ländern gleich. Je nach Anlass und Herkunf der Person wird das Doodle nur in einem oder in mehreren Ländern angezeigt. So ist das Kobro-Doodle heute außer in Deutschland noch in drei weiteren Ländern zu sehen: in den USA, Polen und Bulgarien.