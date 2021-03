Wer heute innerhalb Deutschlands Google öffnet, der wird überrascht von einem Doodle. Darauf zu sehen ist eine Frau mit grüner Kleidung, umringt von anderen Frauen, Männern und Kindern. Das heutige Doodle, illustriert von der Berliner Gastkünstlerin Lihie Jacob, ehrt das Leben und Vermächtnis von Sidonie Werner als Vorkämpferin für Frauenrechte und Jugendsozialprogramme. Die Pädagogin, Feministin und Aktivistin wäre heute 161 Jahre alt geworden.

Google Doodle heute: Wer war Sidonie Werner?

Sidonie Werner wurde am 16.03.1860 in Poznań, Polen, geboren. Nachdem sie ein Frauenlehrerseminar und Unterricht an einer jüdischen Volksschule absolviert hatte, war sie bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin in Hamburg tätig.

1893 begann Werners, sich öffentlich für Frauenrechte zu engagieren, als sie den Israelitisch-Humanitären Frauenverein (IHWA) mitbegründete. Außerdem war sie 1904 Mitbegründerin der Jewish Women's Association, einer Organisation, die sie später als Vorsitzende leitete. 1908 wurde sie Leiterin der IHWA, wo sie erfolgreich Programme für Frauen und Kinder einführte, wie z.B. eine Berufsausbildung für Frauen, um diesen zu ermöglichen, ihren Lebensunterhalt außerhalb der Hausarbeit zu verdienen.

Sidonie Werner: Soziales Engagement

Anfang der 1910er Jahre übernahm Sidonie Werner Führungspositionen in einer Reihe von anderen Organisationen, darunter der Stadtverband des Hamburger Frauenvereins, die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden und der Jüdische Schulverein Hamburg, wo sie als einzige Frau im Vorstand saß. 1929 berief Werner die Weltkonferenz jüdischer Frauen in Hamburg ein, die 200 Vertreterinnen aus 14 Ländern vereinte und zur internationalen Solidarität unter jüdischen Frauen beitrug.

Google Doodle heute: Reichweite

Das Google Doodle zu Ehren von Sidonie Werner wird ausschließlich Google-Nutzern in Deutschland gezeigt.