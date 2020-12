Das Schönste an den Google Doodles ist, dass sie ganz unerwartet auftauchen und kleine Überraschungen für uns bereithalten. Auch heute ist so ein Tag. Wenn das Google Zeichen vor den müden Augen auftaucht und man das erste Mal blinzelt, dann fliegt ein kleines Vögelchen ins Bild und dekoriert das Google Logo mit einer bunten Lichterkette. Dann setzt es sich nieder und die Lichterkette leuchtet bunt.

Das Google Doodle ist normalerweise länderspezifisch. Das heißt, ein Ereignis – zum Beispiel die Bundestagswahlen – wird nur den Benutzern in Deutschland angezeigt. Aber heute ist das anders. In Nordamerika, Südamerika, Europa und vielen anderen Ländern rund um den Globus wird das Doodle angezeigt. Denn in vielen Teilen der Welt wirdgefeiert. Bei uns mit Plätzchen, Christbaum schmücken und Geschenken, in Australien eher mit Badehose am Strand. Aber was trotzdem alle eint, ist dass es eine besinnliche Zeit ist, eine Zeit des Glaubens und der Familie.