Bad Dürrheim Goldene Narrenschelle für Trainer Christian Streich

Bad Dürrheim / DPA

Für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart erhält Fußballtrainer Christian Streich in diesem Jahr die „Goldene Narrenschelle“ der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. „Seine trockene, alefänzige Art Sachverhalte zu erklären und seine Unbekümmertheit lassen ihn bei aller Ernsthaftigkeit des Bundesliga-Alltags zu einem wahren Spaßmacher, einem gewitzten Narren werden“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Narrenvereinigung mit Sitz in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Eine Lobrede auf den Trainer des SC Freiburg soll bei der Verleihung am 20. Februar der aktuelle Narrenschellen-Träger Cem Özdemir halten. Der Grünen-Politiker war vergangenes Jahr für seinen „unerschütterlichen Glauben an Jamaika“ ausgezeichnet worden. Die Handglocke wird zum 14. Mal verliehen, zu den Trägern gehörten auch EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), Fernsehmoderator Frank Elstner und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Bisherige Träger der Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e.V.