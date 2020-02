Ein Supermarkt ohne Kassen? In den USA ist dieses System bereits Realität. Amazon Go setzt auf Supermärkte, die komplett ohne traditionelles Kassensystem auskommen – und hat auch schon einige kleinere Stores eröffnet. Nun wurde am Dienstag mit dem Go Grocery Store der erste größere Supermarkt dieser Art in Seattle eröffnet.

Kassenloses Einkaufen - wie genau funktioniert Amazon Go?

Amazon Go ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Supermarkt. Doch bei dem neuartigen Shopsystem müssen sich die Kunden beim Betreten der Läden über eine App anmelden. Die Regale sind mit Sensoren ausgestattet. Die erfassen, welche Ware entnommen wird. Nach dem Einkauf wird das Geld einfach vom Konto des Käufers abgebucht.

Youtube Ein Supermarkt ohne Kassen: Bei Amazon Go können Kunden mithilfe einer App Einkäufe ganz ohne langes warten an Kassen erledigen. Das neue Shopsystem ist in den USA bereits auf dem Markt.

Ein solcher Shop ist quasi ein begehbarer Automat. „Denkbar“, so Stefanie Mauritz, Direktorin von „Euvend & Coffeena“, „ist zum Beispiel auch der Einsatz in Bürokomplexen, in denen die Systeme die schnelle Versorgung von Mitarbeitern gewährleisten“, etwa durch vorbereitetes Essen. Sie könnten bereits vorhandene Automatenlösungen ergänzen. Personal werde letztlich nur zum Einräumen der Ware benötigt.

Go Grocery Eröffnung in Seattle: Großer Supermarkt mit 5000 Produkten

Wie die Seattle Times berichtet, ergänzt der Online-Händler Amazon seine kleinen Go Stores um einen großen Supermarkt, den Go Grocery. Der innovative Lebensmittel-Store wurde am Dienstag in Seattle eröffnet. Im Gegensatz zu den bisherigen Stores hat der neue Supermarkt mit 5000 Produkten auf einer Fläche von etwa 966 Quadratmetern ein deutlich größeres Sortiment.

Auf dem Twitter Account des Nachrichtenunternehmens Bloomberg kann man sich ein Video des neuen Stores ansehen:

Konzept von Go Grocery unterscheidet sich in der Zielgruppe

Das neue Konzept unterscheidet sich von den bisherigen Amazon Go Stores. Diese sind vermehrt in urbanen Gebieten als eine Art Kiosk vertreten. Cameron James, der bei Amazon verantwortlich für das Thema Expansion ist, erläutert das Konzept folgendermaßen: „Amazon Go konzentrierte sich darauf, den Kunden Frühstück, Mittagessen und Snacks in zentralen städtischen Geschäftsvierteln anzubieten." Go Grocery biete nun "alles an, was man in einem Supermarkt um die Ecke erwartet".