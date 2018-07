Freiburg Gleitschirmflieger stürzt über dem Schwarzwald ab

Freiburg / DPA

Bei einem Flug mit seinem Gleitschirm über den Schwarzwaldberg Schauinsland bei Freiburg ist ein 28 Jahre alter Mann abgestürzt und schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Freiburg war am Dienstag mit einer Gruppe von Gleitschirmfliegern unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle. Er blieb zunächst in einem Baumwipfel hängen und stürzte dann mehrere Meter zu Boden. Rettungsdienst und Bergwacht halfen dem Mann. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Mountainbiker, der in dem Gebiet unterwegs war, hatte die Hilfeschreie des Mannes gehört und die Retter alarmiert.

