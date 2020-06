Ein Gleitschirmflieger ist in Schwäbisch Hall von einer Windböe erfasst und zur Notlandung in einer Baumkrone gezwungen worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag rückte die Höhenrettung der Feuerwehr mit 26 Kräften und sieben Fahrzeugen zu seiner Rettung aus 35 bis 40 Meter Höhe aus. Demnach hatte der 36-Jährige am Montagmittag seinen Schirm nicht mehr lenken können. Er betätigte seinen Rettungsschirm und landete damit unverletzt im Baum.