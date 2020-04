Ein Gleitschirmflieger aus dem Raum Ravensburg ist in Oberstaufen abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nähe des Hochgratgipfels beim Starten etwa 15 Meter bis 20 Meter in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Grund für den Absturz am Donnerstag blieb unklar.