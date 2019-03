Stuttgart / DPA

Eine Gans hat am Stuttgarter Hauptbahnhof für die vorübergehende Sperrung mehrerer Gleise gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief das Tier am Samstag über das Bahnhofsgelände. Streifenbeamte konnten das Federvieh schließlich per Hand einfangen. Nach einem kurzen Aufenthalt beim Stuttgarter Tiernotdienst wurde die Gans am Bärensee wieder in die Freiheit entlassen.