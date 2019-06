Heftige Gewitter haben am Samstagabend über der Stadt Überlingen am Bodenseeufer getobt. Wie die Polizei mitteilte, trat nahe dem Zentralfriedhof ein Bach über die Ufer und überschwemmte den nahe gelegenen Busbahnhof. Auch zwei Bahntunnel, eine Gärtnerei und mehrere Keller standen unter Wasser. Die Behörden zählten in den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis Dutzende wetterbedingte Einsätze. Die Feuerwehr hatte pausenlos zu tun. Es wurde niemand verletzt. Wie hoch der Schaden ist, war noch unklar.