Wie und was die Deutschen essen - das verrät Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des Ernährungsreports. Der jährlich erscheinende Bericht beruht auf einer Befragung von 1000 Verbrauchern. Schon im Vorfeld gab Klöckner einen ersten Einblick in die Vorlieben der Deutschen bei der Ernährung.

Regionale Landwirtschaft wird wieder mehr geschätzt