Freiburg / DPA

Ein Radfahrer ist in Freiburg gestürzt und ohnmächtig geworden - das hat ein Dieb ausgenutzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 18-Jährige in der Nacht zum vergangenen Donnerstag mit seinem Rennrad unterwegs gewesen. Aus unbekannten Gründen stürzte er und verlor das Bewusstsein. Ein Unbekannter nutzte seine Lage und stahl Rennrad und Handy. Dem leicht verletzten Mann ist so ein Sachschaden von 800 Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

