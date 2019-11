Fauliger, stechender Geruch hat am Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz am Stuttgarter Flughafen ausgelöst. Zwei Menschen wurde laut einer Flughafensprecherin übel und sie wurden ärztlich versorgt. Nach einer Luftmessung gab die Feuerwehr aber Entwarnung, Gesundheitsgefahr bestand demnach nicht. Ursache war eine in einem Mülleimer entsorgte Flüssigkeit. Nähere Angaben dazu konnte die Sprecherin nicht machen. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

Der Check-In sei vorübergehend verlegt worden, so die Sprecherin. Zu Einschränkungen habe der Vorfall aber nicht geführt. „Wir haben 30 Minuten lang gut gelüftet, jetzt riecht man nichts mehr.“