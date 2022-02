Auch im März müssen wir uns wieder auf neue Gesetze und Änderungen einstellen. Einige Neuerungen gibt es jährlich, wie etwa die Zeitumstellung und dann gibt es aber auch andere die ganz neu sind.

Änderungen im März 2022: Steuerfreier Corona-Bonus bis Monatsende

Corona-Bonus

Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer gibt es einen steuer- und abgabenfreien Corona-Bonus in Höhe von 1300 Euro (außer Hessen). Auszubildende und Studierende bekommen 650 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber im November 2021 geeinigt.

Das gilt für:

Tarifbeschäftigte an Unikliniken

Kitas

Schulen

Polizei

Feuerwehr

Beschäftigte in der Straßenmeisterei

Beschäftigte in Abfallbetrieben

Mitarbeiter in Landesbehörden

Bis zum 31. März können Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst der Bundesländer diesen Bonus bekommen - steuerfrei, unabhängig, ob er gesplittet oder auf einmal ausgezahlt wird.

Neues Gesetz März 2022: Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende

Das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende vom 16. März 2020 tritt am 1. März 2022 in Kraft. Gleichzeitig treten weitere Änderungen des Transplantationsgesetzes in Kraft.

Das Gesetz sieht unter anderem vor:

Die Einrichtung eines bundesweiten Online-Registers beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Die Ausweisstellen von Bund und Ländern müssen den Bürgerinnen und Bürgern zukünftig Aufklärungsmaterial und Organspendeausweise aushändigen. Dabei wird auf weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten hingewiesen. Das Gesetz sieht zudem die Möglichkeit vor, sich vor Ort in das Online-Register einzutragen

Hausärztinnen und Hausärzte können künftig bei Bedarf ihre Patientinnen und Patienten alle zwei Jahre über die Organ- und Gewebespende ergebnisoffen beraten

Das Gesetz sieht weiter vor, die Organ- und Gewebespende verstärkt in der ärztlichen Ausbildung zu verankern

Grundwissen zur Organ- und Gewebespende soll zudem in den Erste-Hilfe-Kursen zum Erwerbs der Fahrerlaubnis vermittelt werden

Änderung März 2022: Verbesserung von Verbraucherverträge

Verträge dürfen nicht mehr automatisch verlängert werden, ohne eine Kündigungsfrist von einem Monat zu gewähren. Wie etwa:

Handyverträge

Fitnessstudio

Streamingdienste

Zeitungs-Abos

Online-Partnerbörse

Strom- und Gaslieferung

Änderungen März 2022: Gehölz- und Heckenschutz

Gartenarbeit

Am 1. März startet die Schonzeit - und die dauert bis Ende September an

Grundloses Schneiden von Hecken und Bäumen sind ab März verboten

Bei Verstoß droht eine hohe Geldbuße bis zu 10.000 Euro

Maßnahmen für mehr Insektenschutz

Bundestag und Bundesrat haben ein umfassendes Maßnahmenpaket für den Insektenschutz beschlossen.

Gesetzlich geschützt sind:

Artenreiches Grünland

Streuobstwiesen

Steinhaufen-Begrenzungen am Rand von Äckern und Feldern

Trockenmauern

Landschaftsplanung muss den Insektenschutz besser berücksichtigen

Schädlingsbekämpfungsmittel und Herbizide in Schutzgebieten sind verboten

Verbot von Straßenbeleuchtung in Naturschutzgebieten

Insektenfallen durch künstliche Lichtquellen werden verboten

Lotto 2022: Neue Regeln beim Eurojackpot

Um den Wunsch der Spielteilnehmenden von Eurojackpot nach einer attraktiven und modernen Lotterie zu erfüllen, verändern sich ab dem 25. März 2022 die Spielregeln für die europäische Lotterie. Das bedeutet konkret:

Eine zweite Ziehung am Dienstag wird eingeführt

Der Jackpot rolliert zukünftig: Von Freitag zu Dienstag, von Dienstag zu Freitag

Der Maximal-Jackpot steigt von 90 auf 120 Millionen Euro

Die Spielformel wird angepasst

Anstelle der bisherigen Auswahl 5 aus 50 und 2 aus 10, wählen Spielende zukünftig ihre Zahlen aus 5 aus 50 und 2 aus 12

Die Ausschüttung in den Gewinnklassen wird erhöht

Der Spieleinsatz von 2 Euro pro Tippreihe bleibt unverändert. Hinzu kommt eine Bearbeitungsgebühr, die weiterhin regional unterschiedlich ausfallen kann

Änderung im März 2022: Grünes Kennzeichen für Roller

Wer ab 1. März 2022 mit einem Mofa, Roller, Moped, E-Scooter oder S-Pedelec bis 50 Kubik unterwegs ist, braucht ein grünes Kennzeichen. Fahrzeuge mit dem alten blauen Kennzeichen verlieren im Straßenverkehr den Versicherungsschutz.