Im Mittelpunkt stehen ein riesiger Kuchen und ganz viel Salz - am Wochenende feiert Schwäbisch Hall die jahrhundertealte Geschichte der Salzsieder. Die Präsentation des sogenannten Siederskuchens am heutigen Sonntag ist einer der Höhepunkte der traditionellen Feierlichkeiten. Seit dem 14. Jahrhundert ist das Fest laut Stadtverwaltung überliefert. Im vergangenen Jahr kamen rund 20 000 Zuschauer zu den Feierlichkeiten, die sich an eine zuletzt 1785 aktualisierte Festordnung halten. Darin sind Ablauf sowie Kleidung und Tanzhaltung für die Akteure vorgeschrieben.

Am Sonntagnachmittag ist die Nachstellung eines historischen Mühlenbrandes auf einer Insel im Kocher, dem sogenannten Grasbödele, geplant. Dort wird auch in großen Siedepfannen Salz gesotten.

Salzsiederfest