Raumfahrt Astronaut Alexander Gerst will zum Mond

Astronaut Alexander Gerst will zum Mond

Das Raumschiff Sojus MS-09 (rechts) noch an der Internationalen Raumstation befestigt. In die Außenwand eines für den Rückflug zur Erde nicht benötigten Teils hatte jemand ein Loch gebohrt. © Foto: Nasa

Künzelsau / Egbert Manns

Alexander Gerst würde gerne zum Mond fliegen. Das hat er in einem ZDF-Interview gesagt. Wenn er mit einer Mondfahrt zur Forschung beitragen könnte, „dann würde mich das sehr faszinieren.“ In einem Gespräch mit BBC Radio 4 äußerte er sich besorgt wegen des Lochs, das in dem Sojus-Raumschiff entdeckt worden ist, in dem er im Juni zur ISS hochgebracht worden war. „Das hätte schlimm ausgehen können.“

„Es ist einfach schön, wieder da zu sein“, sagte Gerst dem ZDF, das einen Teil des Interviews auf seine Homepage gestellt hat. Der Astronaut aus Künzelsau war vom 6. Juni bis 20. Dezember 2018 auf der Internationalen Raumstation gewesen, zuletzt als Kommandant.

Auf der Erde hält es Gerst nicht unbedingt. „Ich würde natürlich sehr gerne, wenn es die Möglichkeit gäb, weiter rauszufliegen zum Mond, ihn mit eigenen Augen von nahem zu sehen, vielleicht darauf gehen“, sagte er dem ZDF. Sein Ziel: „Wissenschaft zu betreiben, über uns selbst zu lernen, von Mondgestein zu lernen, wie die Erde entstanden ist – wenn ich da dazu beitragen könnte, dann würde mich das sehr faszinieren.“

Dass ein Europäer in absehbarer Zeit zum Mond gelangt, steht allerdings in den Sternen. Die Europäische Weltraumagentur Esa sondiert gerade, ob private Unternehmen sich an einem Transport-, Forschungs- und Geschäftsmodell beteiligen können und wollen, das den Mond letztlich als Sprungbrett „für die zukünftige bemannte Erkundung des fernen Weltraums“ nutzbar macht.

Möglicherweise wird im nächsten Jahrzehnt das Deep Space Gateway errichtet, eine Raumstation in der Nähe des Mondes. Die USA und Russland haben sich im September 2017 darauf geeinigt, dass sie die Technik für Transport und Betrieb einer solchen Raumstation entwickeln und bereitstellen.

Falls die Esa sich an diesem Projekt nicht beteiligt, dürfte in den milliardenteuren Flügen allerdings kein Platz für einen deutschen Astronauten sein. Außerdem wirkt sich das frostige Klima zwischen den USA und Russland mittlerweile auf deren Raumfahrtorganisationen Nasa und Roskosmos aus, so dass auch das Deep Space Gateway vorläufig im Modus „Absicht“ bleibt.

Ungeklärt ist weiterhin, wer das Loch in das Raumschiff Sojus MS-09 gebohrt hat, mit dem Gerst und zwei andere Astronauten am 6. Juni zur ISS geflogen sind. Das Loch hatten die Astronauten gefunden, nachdem die Nasa-Bodenkontrolle ihnen am 30. August mitgeteilt hatte, dass es einen leichten Druckabfall gebe.

Das Loch war Nasa-Angaben zufolge hinter einer Toilette und maß etwa zwei Millimeter im Durchmesser. Eine Aufnahme zeigt Spuren neben dem Loch, die aussehen, als habe jemand einen Bohrer mehrfach angesetzt und sei damit immer wieder verrutscht. Das Loch muss mit Klebstoff verschlossen gewesen sein, der nach dem Flug zur ISS vom Überdruck im Raumschiff abgebrochen und herausgedrückt wurde.

Gerst hat im Interview mit BBC Radio 4 entschieden den Verdacht russischer Medien zurückgewiesen, ein US-Astronaut könne das Loch gebohrt haben. Seiner Ansicht nach ist das Loch das Ergebnis einer verpfuschten Instandsetzungsarbeit, es sei dann von Produktions- oder Wartungspersonal am Boden verschlossen worden.

„Es ist offensichtlich, dass das ein von Menschen gemachtes Loch ist“, zitiert der Telegraph Gerst aus dem Interview. „Das Loch war da und nur mit etwas Klebstoff bedeckt. Die Frage ist also, wie es dahingekommen ist.“

Zwar hat die Nasa immer versichert, für die Astronauten habe keine Gefahr bestanden. Aber Gerst wies in BBC Radio 4 darauf hin, dass die Situation hätte durchaus auch ernst werden können. „Als Astronaut denkst Du: ,Also, was wäre passiert, wenn es ein bisschen früher abgebrochen wäre, als wir auf dem Weg zur Raumstation waren und nur wenig Luft im Raumschiff hatten?’“ Auch wenn das Loch klein war: „Es hätte für uns sehr ernst werden können.“