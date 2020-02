Zwei Deutsche stehen in Österreich von Mittwoch an vor Gericht. Sie sollen für den Tod ihrer Tochter verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Mord durch Unterlassung vor. Zudem sollen sie das Mädchen gequält und vernachlässigt haben.

Die Tochter starb Mitte September im Alter von 13 Jahren. Sie litt an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung, ihre Eltern ließen ihr aber keine notwendige Therapie zukommen. Das Mädchen habe letztlich an Mangelernährung, Verdauungsstörungen und Übelkeit gelitten und eine Zuckerkrankheit entwickelt. Ihr Tod, so die Anklage, wäre „bei ärztlicher Intervention mit Sicherheit zu verhindern gewesen“.

Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte daher schon in der kommenden Woche fallen.