Weil einem Kunden nach einer Woche der neue Haarschnitt doch nicht mehr gefiel, ist er zurück zum Salon gegangen - das Wiedersehen mit dem Friseur in Neu-Ulm endete in einem Gerangel. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch stritt sich der unzufriedene Kunde mit dem Friseur, der ihn daraufhin aufforderte, sein Geschäft zu verlassen. Als sich der Mann weigerte, versuchte der Friseur, ihn nach draußen zu drängen. Die Männer rangelten miteinander und verletzten sich dabei leicht. Die Polizei ermittelte nach dem Vorfall am Dienstag gegen beide wegen Körperverletzung und gegen den Kunden zusätzlich wegen Hausfriedensbruch.

Pressemitteilung der Polizei