vollständig geimpft und die dritte ist die Booster-Impfung. Nach drei Impfungen gilt man also nachweislich als geboostert. Und das bringt Erleichterungen mit sich. Zum Beispiel: Gilt laut 2G+, müssen sich Geboosterte vielerorts nicht mehr extra testen lassen – im Gegensatz zu doppelt geimpften. Für Genesene ist die Situation aber auch nach einer oder zwei Impfungen noch unklar. Wir klären auf: Eigentlich scheint es ganz einfach zu sein: Nach zwei Impfungen ist man laut Nachweisund die dritte ist die Booster-Impfung. Nach drei Impfungen gilt man also nachweislich als geboostert. Und das bringt Erleichterungen mit sich. Zum Beispiel: Gilt laut Corona-Regeln , müssen sich Geboosterte vielerorts nicht mehr extra testen lassen – im Gegensatz zu doppelt geimpften. Fürist die Situation aber auch nach einer oder zwei Impfungen noch unklar. Wir klären auf:

Wann gelten Genesene als vollständig geimpft ?

? Wann gilt man als genesen und „geboostert“ ?

? Ist eine Genesung mit der Booster-Impfung gleichzusetzen?

gleichzusetzen? Genesen und geimpft: Fehler beim Genesnennachweis über Covpass und CoronaWarn.

Wann gelten Genesene als vollständig geimpft?

Vorweg: Als genesen gelten Personen, die nachweislich mit einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Testung muss in den vergangenen 28 Tagen bis 6 Monaten erfolgt sein. Die Dokumentation des positiven Tests ist der Nachweis, der auch in die Covpass- oder Corona-Warn-App eingetragen werden kann. Bereits drei Monate nach der überstandenen Infektion können sich Genesene zusätzlich gegen Corona impfen lassen. Nach spätestens sechs Monaten wird das sogar dringend empfohlen, da der Immunschutz deutlich nachlässt. Besonders die Omikron-Variante kann den Immunschutz Virologen zufolge ohnehin besser umgehen. Als am besten schützt gelten Geboosterte. Geimpfte gelten nach der dritten Impfung als geboostert. Für Genesene ist dir Situation komplizierter.

Wann gilt man als genesen und „geboostert“?

Bei Genesenen, die anschließend einmal geimpft wurden, sollte sechs Monate nach der Impfung eine Auffrischungsimpfung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes der Auffrischungsimpfung auf drei Monate ist in Einzelfällen auch möglich. Der Bayerische Rundfunk hat eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums dazu befragt. Diese habe beim BR erklärt, dass genesene Personen nach Ablauf von 14 Tagen nach der Auffrischungsimpfung (hier also die zweite Impfung) als „geboostert“ gelten. Die zweite Impfung ist bei vorher genesenen Personen also die Booster-Impfung.

Ist eine Genesung mit der Booster-Impfung gleichzusetzen?

Es gibt andersherum auch Personen, die geimpft wurden und sich anschließend mit Corona infiziert haben. In den meisten Bundesländern gilt: Wer einmal geimpft ist, sich infiziert und dann genesen ist, gilt auch als vollständig geimpft. Es ist auch eine gängige Regelung, dass bei vollständig Geimpften, die dann erkranken, der Genesenen-Nachweis sechs Monate lang wie eine Auffrischungsimpfung (Booster) gilt und auch entsprechend in eine der Corona-Apps eingetragen werden kann. Es häufen sich allerdings die Berichte, dass von Personen, die Geimpft und Genesen sind, oftmals zusätzlich ein Test verlangt wird. Grund dafür könnten die unklar kommunizierten Maßnahmen sein.

Genesenennachweis: Fehler beim Zertifikat über Covpass und CoronaWarn