Unbekannte haben in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einen Geldautomaten gesprengt. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Karlsruhe hervor. Ein lauter Knall sei am frühen Samstagmorgen bis in das örtliche Polizeirevier gehallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Doch auch mehrere Anwohner meldeten demnach die mögliche Explosion. Unter anderem meldeten Passanten gegen 4.30 Uhr Explosionsgeräusche. Bei der anschließenden Überprüfung der genannten Örtlichkeit durch Polizeistreifen wurde der stark beschädigte Geldausgabeautomat festgestellt.

Polizei Karlsruhe sucht nach Geldautomat-Explosion in Bruchsal Zeugen

Die Kollegen machten laut Polizeisprecher schnell den Ursprungsort des Knalls aus, fanden dort jedoch keinen Täter mehr vor. Ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Auch, welcher Schaden an dem frei stehenden Automaten entstand, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Sachverhalt oder Personen, die Hinweise auf verdächtiges Verhalten im Umfeld des Geldautomaten machen können. Es wird gebeten, sich unter Telefon 0721 / 666 5555 an den Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe zu wenden.

