Bislang Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten einer Bank in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) gesprengt. Die Täter hätten eine noch nicht näher bestimmbare Menge an Geld erbeutet, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein lauter Knall habe Anwohner kurz vor vier Uhr aus ihrem Schlaf gerissen. Der Geldautomat sei offenbar mit Hilfe von Gas gesprengt worden. Zeugen beobachteten ein dunkles Fahrzeug, das kurz danach vom Tatort wegfuhr. Ob es im Zusammenhang mit der Sprengung stehe, sei noch nicht sicher.

Die Suche nach den Tätern sei bislang erfolglos gewesen.