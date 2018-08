Biberach Gehöft in Biberach niedergebrannt: Eine Million Euro Schaden

Gehöft in Biberach niedergebrannt: Eine Million Euro Schaden

Biberach / DPA

Ein Gehöft mitsamt Scheune ist in der Nacht zum Freitag in Biberach niedergebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, der Sachschaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Das Anwesen stand innerhalb weniger Minuten vollständig in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Der Eigentümer konnte demnach nur noch ein Pferd, einen Traktor und zwei Motorräder vor den Flammen retten. Obwohl die Feuerwehr mit 50 Feuerwehrleuten vor Ort war, brannte das im Schwarzwaldhaus-Stil gebaute Gebäude vollständig nieder. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Miteilung der Polizei