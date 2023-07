Die Noerpel GmbH Spedition + Logistik ist ein Dienstleister in der Logistikbranche mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen.

Eine Lageristin oder ein Lagerist hat eine Vielzahl an Verantwortlichkeiten, einschließlich des Be- und Entladens von LKWs, der Warenannahme und -qualitätskontrolle, der Warenverräumung und der Kontrolle von Lagerbeständen. Die Rolle erfordert Kenntnisse in logistischen Prozessen, Erfahrung im Lager, Staplerschein, EDV-Kenntnisse, Organisationsfähigkeit und Zeitmanagement, sowie Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision.

Das Gehalt

Noerpel bietet Lageristinnen und Lageristen in Ulm einen durchschnittlichen Bruttojahreslohn von 27.900€. Diese Information basiert auf 20 Gehaltsangaben. Das angegebene Durchschnittsgehalt bei Noerpel in Ulm liegt unter dem durchschnittlichen Gehalt eines Lagerarbeiters in Deutschland, das im Jahr 2021 auf 35.082€ beziffert wurde. Dies könnte ein Grund für die auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu angegebene Zufriedenheit bezüglich Gehalt und Sozialleistungen von 2,7 (von 5) sein.

Die Zusatzleistungen und Unternehmenskultur

Allerdings bietet Noerpel auch einige Zusatzleistungen an. Neben Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine jährliche Bonusauszahlung und einen Inflationsausgleich. Das Unternehmen fördert eine offene Kultur und erlaubt sogar das Mitbringen von Hunden ins Büro. Die Unternehmenskultur wird als ausgeglichen zwischen traditionell und modern beschrieben.

Die berufliche Weiterentwicklung

Trotz der niedrigeren Gehaltszahlen im Vergleich zum nationalen Durchschnitt sollte beachtet werden, dass der Job als Lageristin oder Lagerist bei Noerpel Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bietet. Mit entsprechender Erfahrung kann eine Lageristin oder ein Lagerist Positionen wie Schichtführer, Teamleiter oder sogar Lagerleiter und Logistikleiter erreichen.