Gondelsheim Gegen Bäume geprallt: 83-Jähriger stirbt auf Bundesstraße

Gondelsheim / DPA

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 35 zwischen Bruchsal und Gondelsheim (beides Landkreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Er sei am Dienstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. Dann sei der Senior gegen eine Leitplanke gefahren, dadurch sei das Fahrzeug nach oben katapultiert worden. Anschließend prallte es gegen zwei dahinter stehenden Bäume. Der 83-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.