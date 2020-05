Durch den Brand eines Gefrierschranks sind in Hügelsheim (Kreis Rastatt) zwei Menschen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlitten sie Rauchvergiftungen. Der Schrank stand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses und war am Mittwochnachmittag wohl wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Beschädigt wurden das Gerät selbst und hauptsächlich Glas. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.