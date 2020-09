Der am Mittwoch in Ravensburg geflohene Häftling ist wieder gefasst. Er sei nach einem Hinweis eines Zeugen gegen Mitternacht in der Innenstadt angetroffen worden und habe sich widerstandslos festnehmen lassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 40-Jährige hatte am Mittwoch den Weg aus einem Justizkrankenhaus zu einem Untersuchungstermin im Zentrum für Psychiatrie (ZFP) im Stadtteil Weißenau zur Flucht genutzt. Inhaftiert ist er wegen diverser Eigentumsdelikte.