Konstanz Geflohener Patient aus Konstanzer Psychiatrie gefasst

Konstanz / DPA

Die Polizei hat einen aus einer Psychiatrie in Konstanz geflohenen Mann nach kurzer Flucht aufgegriffen. Der 34-Jährige war am Mittwochmorgen auf dem Weg zur einer Untersuchung getürmt. Nach einer Großfahndung unter anderem mit einem Hubschrauber nahm ihn eine Streife wenige Stunden später fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Dem Mann wird vorgeworfen, Mitte Juni einen Taxifahrer in Konstanz mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Seitdem war er in einer geschlossenen Abteilung der Fachklinik untergebracht.

Mitteilung der Polizei