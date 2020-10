Bereits zum zweiten Mal hat die Polizei eine Gaststätte in Ludwigsburg wegen illegalen Glücksspiels geräumt. Am frühen Sonntagmorgen verschafften sich die Beamten Zutritt zum Gebäude und erwischten mehrere Spieler sozusagen in flagranti mit den Spielkarten in der Hand. Mehr als 13 000 Euro Bargeld wurden beschlagnahmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Gaststätte befanden sich demnach mindestens acht Spieler. Ein 29-Jähriger verschwand beim Eintreffen der Polizisten auf der Toilette und versuchte dort, mehrere Tausend Euro zu verstecken.

Dieselbe Gaststätte war bereits im April aufgeflogen. Damals hatte die Polizei 17 Männer und eine Frau erwischt, mehrere Spielkartensets, Pokerkoffer und einen vierstelligen Bargeldbetrag sichergestellt.