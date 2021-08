Bundesländer beim Corona-Gipfel über die Corona-Lage. Denn in Deutschland steigen Am Dienstag, 10. August 2021, beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs derbeimüber die Corona-Lage. Denn in Deutschland steigen Inzidenz und Corona-Zahlen derzeit.

Eine Beschlussvorlage sieht strenge Corona-Testpflichten für Ungeimpfte in vielen Lebensbereichen vor

Schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz kamen Debatten um mehr Freiheiten für Geimpfte auf

Beim Corona-Gipfel wird wohl eine Entscheidung fallen, was künftig für die Gastronomie gilt

Könnten Ungeimpfte also trotz Corona-Test vom Besuch im Restaurant ausgeschlossen werden? Oder kommt eine Testpflicht für Ungeimpfte?

Diese Pläne für Beschlüsse stehen bisher zur Diskussion im Bereich Gastronomie:

Ungeimpft nicht mehr ins Restaurant: Droht Ausschluss trotz Corona-Test?

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte vorgeschlagen. Zudem könnten Menschen ohne Gastronomie ausgeschlossen werden. Das Ministerium von Jens Spahn (CDU) hatte in einem Bericht, der an den Bundestag und die Länder ging, Vorschläge aufgelistet, um die vierte Welle flachzuhalten. Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Strategiepapierfürvorgeschlagen. Zudem könnten Menschen ohne Corona-Impfung demnach auch von Veranstaltungen undwerden. Das Ministerium von(CDU) hatte in einem Bericht, der an den Bundestag und die Länder ging, Vorschläge aufgelistet, um dieflachzuhalten.

Zu den Einschränkungen könnte den Vorschlägen zufolge also auch gehören, dass Nicht-Geimpfte kein Restaurant mehr besuchen dürfen – nicht einmal mit einem negativen Corona-Test. Zusammenfassen lässt sich das mit der Formel „2G statt 3G“, wobei letzteres für „Geimpft, Genesen, Getestet“ steht. Ein „Freitesten“ soll dann nicht mehr möglich sein.

Regeln für Gastronomie: Restaurantbesuch nur für Geimpfte nach Corona-Gipfel?

Die Pläne von Jens Spahn stießen in den vergangenen Tagen bei vielen Politikern auf Ablehnung. SPD-Bundestagsfraktionsvize Bärbel Bas sagte der „Welt“, dass Testangebote weiter genutzt werden und den Zugang zu Angeboten in Innenräumen ermöglichen sollen. FDP-Parteichef Lindner sagte: „Wer nicht geimpft oder genesen ist, sollte mit einem tagesaktuellen Negativtest am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Alles andere wäre eine unverhältnismäßige Freiheitseinschränkung.“

Justizministerin Christine Lambrecht stellte klar, dass private Veranstalter, Geschäftsinhaber und Gastronomen Vertragsfreiheit haben und selbst entscheiden können. „Wer seinen Gästen einen besonderen Schutz anbieten will, kann deshalb auch Angebote machen, die sich nur an Geimpfte richten“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ein Beispiel für die Vertragsfreiheit in der Gastronomie ist zum Beispiel, dass das Restaurant Bargeld verweigern darf und nach vorheriger Information der Kunden nur Kartenzahlung akzeptieren darf. CDU-Gesundheitsexperte Erwin Rüddel hat sich gegen neue Lockdowns ausgesprochen. Der Staat dürfe Ungeimpfte nicht „pauschal von privaten Veranstaltungen oder aus Restaurants aussperren“. Das sei „Privatrecht, da hat der Staat nichts zu suchen“, sagte er laut „Bild-Zeitung“.

Kommt für Ungeimpfte die Testpflicht für den Besuch von Restaurant und Bar?

Wahrscheinlicher als ein Ausschluss von Ungeimpften in Restaurants und Bars scheint derzeit eine Testpflicht. Vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz die geplante Testpflicht für Ungeimpfte unterstützt. „Wer nicht mit einer Impfung nachweisen kann, dass er sicher ist für andere, muss einen Test machen", sagte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Er gehe davon aus, dass die Testpflicht in Innenräumen ausgeweitet werde. „Wir werden sehen, dass wir vor allem Dingen für die Innenräume verbindlich festlegen, dass wir auch dort einen Testnachweis brauchen." Müller nannte als Beispiele Hotels, Restaurants und große Veranstaltungen. Dort würden Tests von Ungeimpften erwartet.

Beschlussvorlage: 3-G-Regel für Gastronomie möglich

In der Beschlussvorlage ist von einer sogenannten 3G-Regel die Rede, die den Zutritt zu zahlreichen Orten nur noch für Geimpfte, Genesene oder getestete Menschen erlaubt. Wer weder geimpft noch kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist, soll zu Hotels sowie zur Innengastronomie nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang bekommen. Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Gastronomie Regeln aktuell: Das gilt in Deutschland laut Verordnung

Für die Gastronomie haben der Bund und die Länder eine allgemeine Öffnungsstrategie erarbeitet: Bei niedriger Inzidenz können die Außengastronomie und mit weiteren Auflagen – auch die Innenräume öffnen. Ist der Inzidenzwert sehr hoch, müssen Gastro-Betriebe wie Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen bleiben. Allerdings gilt in Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern & Co. die Verordnung des jeweiligen Bundeslandes.

Gastronomie Regeln BW: Das gilt aktuell in Baden-Württemberg

Inzidenzstufe gelten im Moment noch die Corona-Beschränkungen für die Gastronomie in Abhängig von der jeweiligengelten im Moment noch diefür diein Baden-Württemberg.

Liegt die Inzidenz in Baden-Württemberg unter 10 dürfen Restaurants , Kneipen , Imbisse und Co. öffnen ohne, dass Gäste einen Nachweis über Impfung, Genesung, Corona-Test vorweisen müssen.

unter 10 dürfen , , Imbisse und Co. öffnen ohne, dass Gäste einen Nachweis über Impfung, Genesung, Corona-Test vorweisen müssen. Ebenso gilt dies bei der Inzidenzstufe 2 (Inzidenz zwischen 10 und 35). Es herrscht in geschlossenen Räumen aber Rauchverbot.

Liegt der Inzidenzwert zwischen 35 und 50 (Inzidenzstufe 3) gibt es im Freien keine Beschränkung, in geschlossenen Räumen gilt die 3-G-Regel.

Bei einer Inzidenz über 50 gilt zudem im Freuen die 3-G-Regel.

Jedoch will das Land künftig eher die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften in den Vordergrund stellen anstelle der Inzidenzwerte. Welche Regeln aktuell in Baden-Württemberg gelten, zeigt folgender Artikel ausführlich:

Gastronomie Regeln Bayern: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Kneipen und Bars dürfen in Restaurants – weitergehende Einschränkungen wie ein zeitlich begrenztes Alkoholausschankverbot gibt es nicht. Liegt die Inzidenz in Bayern unter 50, dürfen Restaurants im Innenbereich und im Außenbereich öffnen von 5 bis 1 Uhr. Liegt die Inzidenz über 50, ist laut des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ein negativer Test nötig, wenn mehr als ein Haushalt am Tisch sitzen. Genesene und Geimpfte brauchen keinen negativen Test. unddürfen in Bayern unter den gleichen Voraussetzungen öffnen wie– weitergehende Einschränkungen wie ein zeitlich begrenztes Alkoholausschankverbot gibt es nicht. Liegt die Inzidenz inunter 50, dürfen Restaurants imund imöffnen von 5 bis 1 Uhr. Liegt die Inzidenz über 50, ist laut des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege ein negativernötig, wenn mehr als ein Haushalt am Tisch sitzen. Genesene und Geimpfte brauchen keinen negativen Test.

Eine ausführliche Übersicht zu den aktuell geltenden Regeln und Bestimmungen in Bayern gibt es in folgendem Artikel:

Im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz stellt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern fest, dass eine erneute einseitige Benachteiligung des Gastgewerbes unakzeptabel ist. Landesgeschäftsführer Thomas Geppert warnt davor, auch in der Innengastronomie angesichts steigender Inzidenz eine 3G-Regel einzuführen. Zudem müsse ein anderer Wert als die Inzidenz als Richtmaß gefunden werden. Den Zugang zur Gastronomie zu erschweren, würde erneut zu einer Verlagerung von Treffen in privaten Räume führen.

Gastronomie Regeln Brandenburg: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte: „Niemand soll vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden.“ Mit negativem Test sollten Ungeimpfte weiter zum Beispiel an Veranstaltungen teilnehmen dürfen.

Der Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg (Dehoga) warnt mit Blick auf die Debatte um Verschärfungen der Regeln für Ungeimpfte vor einer Zweiklassengesellschaft. „Ich sehe das sehr, sehr ernst“, sagte Verbandspräsident Olaf Schöpe am Donnerstag der dpa. Überlegungen, dass Restaurants nur noch geimpfte Gäste empfangen dürfen, sei ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit, kritisierte er.

Liegt die Inzidenz in Brandenburg in Landkreisen und kreisfreien Städten über 20, müssen Restaurant-Gäste dort einen negativen Corona-Test vorlegen. Im Außenbereich ist das nicht notwendig. Die Kontakte werden nachverfolgt.