Der Besuch im Restaurants, der Abend in der Bar – wer in Baden-Württemberg Zutritt zur Gastronomie haben möchte, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Das sieht die aktuell gültige Corona-Verordnung vor – genauer die 3G-Regel – unabhängig von der Inzidenz so vor. Doch welche Regeln gelten in der Gastronomie sonst? Eine Übersicht.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in BW laut Verordnung für die Gastronomie?

Wer in Baden-Württemberg den Innenbereich eines Lokals betritt, muss eine Maske tragen – mindestens eine medizinische (OP-Maske). Die Maskenpflicht gilt nicht am Platz. Aktuell gibt es dabei am Tisch keine maximale Anzahl von Haushalten.

Laut aktueller Corona-VO müssen die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden. Das ist entweder analog auf Papier möglich oder über eine App – etwa die Luca-App.

Bei einem Außer-Haus-Verkauf oder beim Abholen von Getränken und Essen brauchen Kundinnen und Kunden keinen 3G-Nachweis und müssen sich nicht mit ihren Kontaktdaten registrieren.

Schnelltest, Selbsttest, PCR-Test: Welche Art von Test braucht man für die Gastronomie?

Wer den Außenbereich eines Gastronomie-Betriebs besucht, braucht als Ungeimpfter keinen Nachweis über einen negativen Corona-Test. Ohne Test ist es als Nicht-Geimpfter jedoch nicht möglich, im Innenbereich Platz zu nehmen. Folgendes gilt für Corona-Tests:

Ein Schnelltest ist in der Gastronomie gültig, wenn er nicht älter als 24 Stunden ist.

Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein.

Wie es in der Corona-Verordnung des Landes heißt, kann ein Corona-Schnelltest auch vor Ort unter Aufsicht des Betreibers durchgeführt werden.

Schüler benötigen keinen Corona-Test, sondern müssen nur ihren Schülerausweis vorlegen, da davon ausgegangen wird, dass sie sich regelmäßig in der Schule testen.

Für Kinder bis einschließlich fünf Jahre besteht ebenfalls keine Testpflicht.

Kommt in BW die 2G-Regel für die Gastronomie?

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält bei einem starken Anstieg der Covid-19-Patienten in den Kliniken Einschränkungen für Ungeimpfte für unausweichlich. Spätestens nach den Ferien will die Regierung kräftig auf die Bremse treten. Ein teilweiser Lockdown für Ungeimpfte in Baden-Württemberg rückt scheinbar näher. Alle Infos zur geplanten neuen Corona-Verordnung mit einer 2G-Option nach den Sommerferien gibt es hier:

Welche Einrichtungen zählen in Baden-Württemberg zur Gastronomie?

Es ist vorgegeben, welche Einrichtungen in Baden-Württemberg zur Gastronomie zählen. Das sind unter anderem:

Restaurants

Kneipen

Gaststätten

Imbisse

Bewirtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben

Shisha-Bars

Raucher-Lokale

Nicht dazu zählen Betriebskantinen, Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiegesetz. Ebenso zählen Discos und Clubs nicht zur Gastronomie. In letztere erhält man ungeimpft nur Einlass, wenn man einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen kann.