Schloss Elmau in Bayern. Die führenden Industrienationen wollen den Ukraine-Krieg, die Klimakrise und weitere bewegende Themen der Zeit besprechen. Gerade dafür stehen sie in der Kritik: Mehr Handeln wird gefordert, mehr Gleichberechtigung, mehr Teilhabe der Weltbevölkerung. Ab Sonntag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G7 aufin Bayern. Die führenden Industrienationen wollen den Ukraine-Krieg, dieund weitere bewegende Themen der Zeit besprechen. Gerade dafür stehen sie in der Kritik: Mehr Handeln wird gefordert, mehr Gleichberechtigung, mehr Teilhabe der Weltbevölkerung.

Um genau diese Kritik zum Ausdruck zu bringen, findet am Tag vor dem Gipfel, am Samstag, den 25. Juni 2022, eine Großdemo in München statt. Hier erfahrt ihr:

Wann geht die Demo los?

Wo ist der Treffpunkt?

Wie verläuft die Route der Demo?

Wer sind die Veranstalter und ihre Forderungen?

G7 Demo in München: Uhrzeit, Ort, Route am 25.6.2022

Die große G7 Demo in München findet am 25. Juni 2022 statt. Los geht es um 12 Uhr mit einer Auftaktrede und einem Bühnenprogramm. Das Programm sieht vor, dass von 12 bis 13 Uhr die Menschen auf der Theresienwiese eintreffen sollen. In dieser Zeit sprechen die Veranstalter zum Publikum und es gibt Live-Musik. Um 13 Uhr geht es los mit der Demo durch die Münchener Innenstadt.

Von der Theresienwiese verläuft die Demo-Route wie folgt: Poccistraße – Lindwurmstraße – Herzog-Heinrich-Straße – Kaiser-Ludwig-Platz – Herzog-Heinrich-Straße – Paul-Heyse-Straße – Schwanthalerstraße – Sonnenstraße – Sendlinger-Tor-Platz – Lindwurmstraße – Poccistraße – Theresienwiese.

Die Demo wird gegen 14.30 Uhr vorbei sein, auf der Theresienwiese gibt es dann wieder eine Abschlusskundgebung. Bis 16 Uhr gibt es ein Programm mit weiteren Reden sowie Live-Musik. Danach ist die Versammlung beendet.

G7 Demo 2022: Veranstalter und Forderungen

Bündnis, das die Demo in München organisiert, besteht aus vielen Organisationen, viele davon Umweltschutzorganisationen. Das hat auch mit den Forderungen zu tun: Das, das die Demo in München organisiert, besteht aus vielen Organisationen, viele davon. Das hat auch mit den Forderungen zu tun: Konkret verlangen die Veranstalter mehr Handeln gegen die Klimakrise. Die wichtigsten Punkte der Veranstalter sind:

Für Klima und Frieden: Kompletter Ausstieg aus Öl, Gas & Kohle in den nächsten 20 Jahren

Mobilitätswende jetzt endlich angehen – weg vom Auto

Gerechter Zugang zu Land und Saatgut sowie faire Preise für Bäuer:innen weltweit

Förderung nachhaltiger, gesunder & klimaschonender Lebensmittel für alle

Weltnaturabkommen abschließen & finanziell absichern

Steueroasen schließen – konsequente Besteuerung von Vermögenden und Unternehmen

Hunger & Armut beenden – mind. 0,7 % des Bruttonationaleinkommens dafür bereitstellen

Umfassender Schuldenerlass für Länder in akuter Schuldenkrise

Patent-Freigabe! Zugang zu lebensrettenden Impfstoffen und Medikamenten für alle

Hohe soziale und ökologische Standards bei allen Handels- und Investitionsabkommen

Veranstalter und Unterstützer

Folgende Organisationen sind Träger bzw. Unterstützer der Großdemo in München gegen die G7: