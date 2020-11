Eine 75 Jahre alte Fußgängerin ist in Pforzheim von einem Kleintransporter erfasst und tödlich verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache kam es am Donnerstagabend an der Einfahrt zu einem Supermarkt zu dem Zusammenstoß, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Die 75-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie später starb.