Fußgängerin in Südbaden von Zug überrollt und getötet

Bötzingen / DPA

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist in Bötzingen bei Freiburg von einen Zug erfasst und getötet worden. Die Frau überquerte einen geschlossenen Bahnübergang ohne auf den Zugverkehr zu achten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie starb noch an der Unfallstelle. Hinweise auf technische Ursachen oder Fremdverschulden für das Unglück gab es nicht. Während der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke gesperrt.

