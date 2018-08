Crailsheim / DPA

Beim Rückwärtsfahren mit seinem Lieferwagen hat ein 62 Jahre alter Fahrer am frühen Mittwochmorgen eine Fußgängerin tödlich verletzt. Die 49-Jährige starb kurz nach dem Unfall in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) während einer Notoperation im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Die Polizei will die konkrete Ursache des Vorfalls, der sich vor einem Supermarkt ereignete, mit Hilfe eines Sachverständigen klären.

