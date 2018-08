Rosenfeld Fußgängerin angefahren und lebensgefährlich verletzt

Rosenfeld / DPA

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat an einer Fußgängerampel in Rosenfeld (Zollernalbkreis) eine 52-Jährige angefahren und lebensgefährlich verletzt. Um nicht auf zwei vor der roten Ampel wartende Autos aufzufahren, habe er sein Fahrzeug am Samstag zunächst nach rechts auf den Gehweg und dann direkt an der Ampel wieder zurück auf die Straße gelenkt, teilte die Polizei in Tuttlingen mit. Dabei fuhr er die Fußgängerin an, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die 52-Jährige wurde den Angaben zufolge auf das Auto und dann mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Warum der 87-Jährige nicht hinter den anderen Autos angehalten hat, sei unklar, teilte die Polizei weiter mit.