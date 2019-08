Nachdem sie einem rücksichtslosen Autofahrer hinterhergeschimpft haben, sind zwei Fußgänger in Stuttgart von einer Männergruppe angegriffen und verletzt worden. An einem Zebrastreifen hatte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend den Vorrang des 32- und 39-Jährigen ignoriert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die beiden ihrem Ärger lautstark Luft machten, zogen sie laut Polizei vermutlich die Aufmerksamkeit der sechs jungen Männer auf sich, die in der Nähe vor einem Imbiss standen.

Nach Polizeiangaben fragte die Gruppe die beiden, was das Problem sei, und ging mit Tritten und Schlägen auf die Spaziergänger los. Wie die zwei später aussagten, hatte einer der Angreifer auch einen Schlagstock. Beide rannten davon. Der 32-Jährige kam mit einer Kopfwunde ins Krankenhaus. Eine Fahndung nach den Tätern war zunächst erfolglos.

