Ein 16-Jähriger Fußgänger ist in Obersulm im Landkreis Heilbronn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Jugendliche am späten Samstagabend auf dem Gehweg unterwegs, als der Wagen von der Straße abkam. Sanitäter versorgten den 16-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer saß völlig betrunken am Steuer.