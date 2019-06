Bei einem Autounfall nahe Metzingen (Landkreis Reutlingen) sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 19-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein Fahrzeug. Der 19-jährige Unfallverursacher und seine drei Begleiter wurden ebenso verletzt wie der Fahrer des anderen Wagens.