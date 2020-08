Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 nahe Sindelfingen sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 46-Jähriger bremste seinen Wagen wegen des dichten Verkehrs leicht ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein nachfolgender Fahrer habe dies zu spät bemerkt und sei mit seinem Auto nahezu ungebremst auf das Fahrzeug aufgefahren. Der 46-Jährige und seine 39 und 14 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher und sein 46 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Vier von ihnen kamen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme bildete sich am Samstagvormittag ein Rückstau von drei Kilometern Länge.