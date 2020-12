Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos im Heslacher Tunnel in Stuttgart sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr am Dienstag mit seinem Wagen in ein vorausfahrendes Auto, wie die Sprecherin der Polizei mitteilte. Die fünf Verletzten kamen ins Krankenhaus. Der Tunnel wurde am Dienstagmittag vorübergehend gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.