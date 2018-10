Tübingen / DPA

Unbekannte haben zehn Trommeln mit insgesamt 5000 Metern Kupferkabel in Tübingen gestohlen. Die Täter ließen das Kupferkabel in der Nacht zum Mittwoch aus einer Lagerhalle einer Baustelle mitgehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Für den Abtransport der Trommeln haben die Diebe vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Hinweise auf die Täter hatten die Ermittler zunächst nicht.

