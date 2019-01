Wilhelmsdorf Fünf junge Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Wilhelmsdorf / DPA

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) haben sich fünf junge Leute verletzt, zwei von ihnen schwer. Am frühen Sonntagmorgen war ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum prallt. Der 18-Jährige und ein Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt, die weiteren Insassen mittelschwer. Mit Ausnahme des am geringsten verletzten Beifahrers waren alle nicht angeschnallt. Im Fahrzeug saßen zwei junge Männer und drei junge Frauen. Beim Fahranfänger besteht laut Polizei der Verdacht, dass er betrunken war. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Mitteilung der Polizei