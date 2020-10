Auf einem Parkplatz in Stuttgart sind fünf Autos ausgebrannt. Ein Zeuge bemerkte in der Nacht zum Dienstag einen brennenden Wagen und wählte den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Rettungskräfte vor Ort angekommen seien, habe das Feuer bereits auf vier weitere Fahrzeuge übergegriffen. Die Höhe des Schadens liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Nach den Bränden im Stuttgarter Stadtteil Freiberg hat die Polizei in der Nacht auch per Hubschrauber nach einem Verdächtigen gesucht. Da am Brandort ein weglaufender Mann gesehen worden war, wurde laut einem Sprecher eine Fahndung eingeleitet. Es konnte aber niemand aufgegriffen werden. Ob der Unbekannte etwas mit den Bränden zu tun hat, ist noch nicht geklärt. Auch die Brandursache war noch unklar.

In der Vergangenheit hatten in der Landeshauptstadt immer wieder Fahrzeuge gebrannt. Wegen einer Brandserie im Stadtteil Weilimdorf war im November des vergangenen Jahres ein 26-Jähriger festgenommen worden. Er wurde verdächtigt, Brände an zehn Autos gelegt zu haben.