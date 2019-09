Die frühere Verlagsgeschäftsführerin des „Schwarzwälder Boten“, Irmgard Lamp, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte das Zeitungshaus am Mittwoch mit. Knapp zwei Jahrzehnte war sie - seit 1969 als Verlagsdirektorin und seit 1978 als Geschäftsführerin - dort in Leitungspositionen tätig. Ihre Nachfolge trat Richard Rebmann an, bis heute Verleger der Zeitung; im vergangenen Jahr ging der Medienmanager als Vorsitzender der Geschäftsführung des Südwestdeutschen Medien Holding (SWMH) in den Ruhestand. Lamp starb in ihrer Heimatstadt Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) wenige Tage vor ihrem 97. Geburtstag.