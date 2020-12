Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Heslacher Tunnel in Stuttgart ist der Tunnel in beide Richtungen gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 14, die durch den Tunnel führt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Zu Unfallhergang und möglichen Verletzten gab es zunächst keine Angaben.