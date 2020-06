Feiertag der katholischen Kirche: Fronleichnam. Am Donnerstag, dem 11. Juni 2020 steht das Hochfest „Corpus Christi“ auf dem Plan. Wer an diesem Tag frei hat und was es mit dem Feiertag auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Fronleichnam ist dieses Jahr am Donnerstag, 11.06.2020. Er fällt immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Wir verraten euch in welchen Bundesländern ihr euch an Fronleichnam über einen freien Tag freuen dürft:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen: Sorbische Gemeinden, bestimmt durch die Fronleichnamsverordnung

Thüringen: Landkreis Eichsfeld, die Eichsfelder Ortschaften im Landkreis Unstrut-Hainich-Kreises und Teile des Wartburgkreises Feiertage, Brückentage und Ferien So liegen die Feiertage 2020, 2021 und 2022 Ulm

Fronleichnam: Haben Bäcker und Co. geöffnet?

Fronleichnam ist ein gesetzlicher Feiertag in den bereits oben genannten Bundesländern. Die Geschäfte haben also an diesem Donnerstag geschlossen. In allen anderen Bundesländern haben die Geschäfte in der Regel wie gewohnt geöffnet.

Feiertag 2020: Was feiern wir an Fronleichnam?

Das Wort Fronleichnam stammt ursprünglich aus dem Mittelhochdeutschen. Es leitet sich aus den Worten „Vrône Lîcham“ – „Des Herren Laibs“ ab. Weitere Bezeichnungen von Fronleichnam sind „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“, „Prangertag“ und „Blutstag“. Übersetzt ins Englische bedeutet Fronleichnam „Corpus Christi“.

Stauprognose: ADAC rechnet mit vielen Staus

Vom Mittwoch, 10. Juni, an bis einschließlich Sonntag sei mit lebhaftem Verkehr auf den Fernstraßen zu rechnen, warnt der Verband. Wegen des Feiertages am Donnerstag starteten voraussichtlich viele Autofahrer schon am Mittwoch ins verlängerte Wochenende und nutzten den Freitag als Brückentag. Weil Flugreisen und Fahrten ins Ausland nur eingeschränkt möglich sind, rechnet der Automobilclub damit, dass mehr Menschen Tagesausflüge und Kurzurlaube innerhalb Deutschlands unternehmen. Zudem enden am Sonntag in Bayern und Baden-Württemberg die zweiwöchigen Pfingstferien.

Wetter an Fronleichnam: Es wird durchwachsen

Das Wetter in Deutschland wird am Feiertag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes nur semi-feierlich. Der Tag beginnt Temperaturen zwischen 6 Grad im Mittelgebirge und 13 Grad im Norden. Vor allem im Süden und Osten Deutschlands ist mit Regenschauern zu rechnen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen fast überall auf um die 20 Grad, es wird teilweise sonnig. Nur im Nordwesten ist mit Niederschlag zu rechnen.