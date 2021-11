Nachdem das vergangene Weihnachtsfest aufgrund von Corona für viele ohne ihre Liebsten stattfand, freuen wir uns auf ein hoffentlich geselligeres Weihnachten 2021. Nichtsdestotrotz werden wir auch in diesem Jahr wieder zahlreich „Frohe Weihnachten“ per Whatsapp oder Postkarten verschicken.

Möglichkeiten gibt es hierbei genug: schöne, lustige und süße Sprüche oder bunte, festliche Bilder, Gifs und Videos. In dieser Übersicht findet ihr eine große Auswahl an kostenlosen Wünschen, Bild-Material sowie Ausmalbilder und Hintergrundbilder. Einfach kopieren und einfügen, schon habt ihr kreative Weihnachtsgrüße.

Sprüche für Weihnachten 2021

Ob wir in diesem Jahr erneut aufgrund von Corona ungewöhnliche Weihnachten feiern werden, ist derzeit noch unklar. Wir haben euch hier Weihnachtsgrüße für alle Fälle aufgelistet:

Jetzt steht schon der 4. Advent an und wir haben uns immer noch nicht gesehen. Ruf mal an!

Liebe Millennials: Das Christkind hat alle eure Profile bei Insta gesehen. Zu Weihnachten gibt es etwas zum Anziehen und einen Duden!

Weihnachten, oh Weihnachten. Wie wird es wohl dieses Jahr? Ich lass dir jedenfalls festliche Grüße da!

Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. Denn Weihnachten steht für Gemeinsamkeiten, auch wenn wir uns nicht sehen können.

„Dear Santa, just leave your credit card under the tree. We are Social Distancing right now.“

Schöne Weihnachten! – aber halte bitte genügend Abstand.

Social Distancing zu Weihnachten: Wir stehen am Fenster. Du innen, ich außen. Jeder bringt seinen eigenen Glühwein mit.

Früher bekamen wir Socken zu Weihnachten, letztes Jahr waren es Masken. Was wird es wohl dieses Jahr sein?

Kann ich die Weihnachts-Quarantäne bei dir verbringen?

Weihnachten ist keine Jahreszeit – das ist ein Gefühl. Das gilt auch besonders in diesem Moment, wenn wir uns gerade nicht sehen können.

Corona ist fast wie Weihnachten ... Alle sind zu Hause und haben viel zu viel Essen eingekauft.

Lustige Sprüche und Grüße zu Weihnachten

Was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen!

Die beste Ausrede, um mal nicht die Schwiegereltern treffen zu müssen: Corona.

Und? Wie viel Glühwein hast du schon gebunkert. Ich muss anbauen.

Christkind, Christkind, guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts, dann geh gleich wieder.

Das ist eine Mistelzweig-SMS! Schau nach oben und küss dein Handy!

Lieber Weihnachtsmann: Bitte nicht wieder verwechseln: Mein Konto fett und ich schlank, danke!

Willst du mit dem Christkind rocken, musst du es mit Lametta locken.

Advent, Advent, dein Smartphone brennt. Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten. Ist dann auch der Akkubreit, weißt du, es ist Weihnachtszeit!

Ich brauch erstmal nicht mehr bügeln. Nach Weihnachten liegen die Klamotten sowieso faltenfrei an.

Ich mag den Beerenpunsch: Nach fünf habe ich einen Wunsch. Darum schreib ich flink dem Weihnachtsmann, solange er meine Schrift noch lesen kann.

Gänseleber, Karpfen, Schinken, Eis, Konfekt und Sekt zu trinken, gibt jeder Weihnacht ihren Sinn. Nur die Figur, die ist dann hin.

Süße Weihnachtsgrüße zum Verschicken

Der Baum strahlt hell mit seinen Lichtern, Freude schaut aus den Gesichtern.

Ich nehme deine warme Hand, entführ’ dich in mein Weihnachtsland

Weihnachten ohne Dich ist wie Winter ohne Schnee, wie Toffi ohne Fee, wie Him ohne Bär, ich lieb‘ Dich doch so sehr.

Ich wünsch mir ein Geschenk, an das ich immer denk. Zum Glück gibt’s ja Dich, das ist schon genug für mich.

Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen und zaubern Freude in alle Herzen. Liebe Weihnachtsgrüße an meinen größten Schatz.

Schöne Lieder – warmes Wort, tiefe Sehnsucht – ruhiger Ort. Gedanken, die voll Liebe klingen, Weihnachten möcht ich nur mit Dir verbringen.

Schöne Wünsche für Weihnachten

Tannen, Lametta, Kugeln und Lichter, Bratapfelduft und frohe Gesichter, Freude am Schenken, das Herz wird weit – ich wünsche dir eine fröhliche Weihnachtszeit!

Endlich ist es nun so weit: Weihnachten, die stille Zeit. Hab grad leis an dich gedacht und einen Wunsch für dich verpackt.

Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter, Bratäpfelduft und frohe Gesichter, Freude am Schenken – das Herz wird so weit. Ich wünsche allen: Eine fröhliche Weihnachtszeit

Es ist Weihnachten, wie das mich freut, denn jedes Jahr zu dieser schönen Zeit sind alle Menschen froh und lieb, es wäre schön, wenn es das ganze Jahr so blieb. Die Kinder backen Plätzchen fein, sind glücklich, denn so soll es sein.

Am Himmel leuchten die Sterne so hell und so klar, ich wünsch Dir ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr.

Nehmen und Geben, so ist das Leben. Weil du mir so viel gibst, möcht ich, dass du auch was kriegst. ein kleines Geschenk, so weißt du, dass ich an dich denk.

Leise, leis durch die Nacht, schwebt eine zarte Weise ganz sacht. Berührt die Herzen federleicht, Trubel und Hektik von uns weicht. Du hälst inne, um zu lauschen, lässt dich tragen, von dem Klang berauschen. Friede, Ruhe, bist du bereit? Es ist Weihnachtszeit.

Ich wünsche schöne Weihnachtstage, dass ist doch klar und ohne Frage. Bei Tannenduft und Kerzenschein, möge alles friedlich und fröhlich sein!

Whatsapp Bilder für Weihnachten 2021 zum Versenden

Zu Weihnachten gibt es auch zahlreiche süße und witzige Bilder, die sich zum Verschicken eignen. Auch hier haben wir euch ein paar Beispiele, wo ihr kostenloses Material findet.

Kostenlose Bilder zum Verschicken an Weihnachten gibt es unter anderem bei Pixabay.

© Foto: Pixabay

Frohe Weihnachten wünschen per Whatsapp – die perfekten Bilder zum Verschicken.

© Foto: Pixabay

„Frohes Fest“: Schöne Bilder und Weihnachtsgrüße zum Verschicken.

© Foto: Pixabay

Ausmalbilder für Weihnachten zum Ausdrucken

Zugegeben, Ausmalbilder an Weihnachten per Whatsapp und Co. zu Verschicken ist eher schwierig. Aber für die Kleinen sind sie mindestens genau so ein Highlight wie witzige Bilder und Sprüche für die Erwachsenen.

Wir haben euch ein paar Seiten aufgelistet, wo ihr Ausmalbilder kostenlos zum Ausdrucken findet.

Hintergrundbilder zu Weihnachten

Ihr wollt auch am Computer, Laptop oder Tablet festliche Stimmung verbreiten? Dann sind weihnachtliche Hintergrundbilder genau das Richtige! Hier ein paar Möglichkeiten, wo ihr kostenlos welche findet:

Weihnachten: GIFs kostenlos verschicken

Wer es etwas bunter und kreativer mag, kann sich auch online GIFs herunterladen. Viele Seiten bieten dies kostenlos an. Wir haben euch eine kleine Auswahl erstellt:

Frohe Weihnachten: Grüße per Video

Wer statt eines Spruchs oder GIFs lieber ein Video versenden möchte, findet online einige Möglichkeiten. Auf Youtube gibt es diverse Grüße als Videobotschaft. Wir haben euch ein paar Beispiele ausgesucht:

Youtube Weihnachtliche Video-Grüße

Youtube Tierische Weihnachtsgrüße

Youtube Weihnachtsgrüße auf Youtube

Wir wünschen fröhliche Weihnachten.