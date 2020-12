rückt immer näher. Am 13. Dezember ist bereits der 3. Advent und ehe wir uns versehen, stehtvor der Tür. Zu diesem Anlass verschicken viele Menschen gerne schöne, witzige oder süßeundan die Verwandtschaft und Freunde. Gerade in der aktuellen Corona-Zeit zeigt man seinen Liebsten dadurch, dass man an sie denkt.